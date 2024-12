L’allenatore del Milan, Daniel Fonseca, potrebbe essere squalificato dopo il suo attacco nei confronti di La Penna, arbitro che di recente ha diretto la gara fra Atalanta e Milan, vinta dai bergamaschi per due reti a uno. Lo scrive il Corriere della Sera, sottolineando come il tecnico portoghese potrebbe rischiare anche una eventuale multa, dopo lo sfogo post Gewiss Stadium durante il quale il lusitano ha inveito in generale contro la classe arbitrale. Fonseca ha contestato la rete dell’uno a zero nerazzurro a firma De Ketelaere, in quanto vi era un fallo in precedenza su Theo Hernandez, per poi aggiungere che durante la direzione di gara non vi è stato “rispetto”, e di aver avuto “paura prima” già prima dell’incontro.

Dichiarazioni che, stando al quotidiano di via Solferino, sarebbero state acquisite dalla Procura della FIGC, in attesa di capire come evolverà la vicenda. A chiusura indagini a Fonseca è stata contestata la lesività delle sue dichiarazioni, violando quindi l’art 23 del codice di giustizia sportiva, e anche il Milan è coinvolto per via della responsabilità oggettiva. La società starebbe ora pensando ad un patteggiamento, per evitare che Fonseca venga squalificato, chiedendo magari una multa, anche piuttosto salata.

MILAN, MULTA O SQUALIFICA PER FONSECA? IL DIAVOLO MEDIA

Il motivo è semplice, al di là del fatto che il tecnico dovrebbe stare regolarmente in panchina ogni partita, domenica sera, per la sfida contro il Genoa, c’è la festa per i 125 anni di Fondazione Milan, di conseguenza celebrare senza l’allenatore “al suo posto” non sarebbe proprio la fotografia migliore per il club.

Stando al Corriere della Sera il patteggiamento ha anche come obiettivo quello di abbassare i toni, alla luce delle parole molto forti di Fonseca, che avrebbero fatto andare su tutte le furie la categoria degli arbitri. A gettare acqua sul fuoco ci ha già pensato il presidente del Milan Scaroni, che proprio ieri ha spiegato che “gli arbitri hanno sempre ragione”, spegnendo un po’ le polemiche, ma basterà?

