DIRETTA ATALANTA MILAN, SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

Il venerdì della quindicesima giornata di Serie A termina con la diretta Atalanta Milan in campo alle 20,45 del 6 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre di alta classifica che hanno dimostrato di poter giocare un calcio di altissimo livello. L’Atalanta di Gasperini ha iniziato benissimo questo campionato e vorrà seguire questa linea anche contro il Milan per provare ad inseguire la vetta della classifica. In ripresa anche il Milan di Fonseca che arriva dal convincente 3 a 0 in casa contro l’Empoli e vuole provare il colpaccio anche a Bergamo.

DIRETTA ATALANTA MILAN, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta Milan sarà disponibile sia su DAZN che su Sky con la possibilità di seguire il match anche in streaming con NOW TV e Sky GO. Potrete seguire questa partita anche con la diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori attraverso aggiornamenti costanti.

ATALANTA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni. L’Atalanta di Gasperini si affiderà ancora a Carnesecchi tra i pali con una difesa formata da Kossounou, Hien e Kolasinac. Bellanova e Ruggeri saranno i due esterni con Ederson e Pasalic in mediana a sostenere un attacco con l’ex De Ketelaere, Lookman e Retegui unica punta.

Sarà 4-2-3-1, invece, per il Milan di Fonseca che si affiderà a Maignan tra i pali con Emerson, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Reijnders e Fofana giocheranno a centrocampo a sostegno di una trequarti con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Morata unica punta.

ATALANTA MILAN, LE QUOTE

Approfondiamo ulteriormente la diretta Atalanta Milan andando a vedere quali sono le quote proposte da William Hill. I padroni di casa partono con il favore del pronostico e la loro vittoria è data a 2,00 contro il 3,60 per il 2 dei rossoneri e il il 3,60 anche per il pareggio X.