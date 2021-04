Milano, 15enne precipita da secondo piano scuola/ “Si è lanciato da 9 metri”: è grave

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dopo essere precipitato dal secondo piano dell’istituto scolastico Salesiano Sant’Ambrogio Opera don Bosco di Milano. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri si è recata sul posto alle 15 circa di oggi, martedì 27 aprile. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, nel frattempo è emerso che si tratterebbe di un gesto volontario, cioè che sia stato il 15enne a lanciarsi dal secondo piano della scuola. L’allarme alla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato alle 14:09. In via Copernico 9/A, vicino alla Basilica Sant’Agostino, quindi in zona Centrale, sono accorse due ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri, anche quelli del Nucleo investigativo e della compagnia Milano Duomo. Secondo quanto riportato da Fanpage, il 15enne sarebbe caduto da un’altezza di almeno 9 metri riportando lesioni molto gravi.

STUDENTE PRECIPITA DA 2° PIANO SCUOLA: INDAGINI IN CORSO

Il personale del 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato il giovane all’ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto, quindi accertare la dinamica dell’evento e le cause di quanto si è verificato oggi. Dopo aver svolto tutti i rilievi del caso, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei professori e degli studenti per capire cosa sia successo nei minuti precedenti la caduta. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ma, secondo quanto riportato da Fanpage, quella più accreditata al momento è il tentato suicidio.

