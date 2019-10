Milano, 19enne picchiata e violentata in strada/ 50enne peruviano arrestato

Una giovane ragazza di 19 anni è stata picchiata e violentata durante la scorsa notte in quel di Milano. Una vicenda terribile, riportata in queste ultime ore dai principali quotidiani online, e che ha come protagonista in negativo una peruviana, stuprata da un suo connazionale. Come spiega MilanoToday, l’episodio si è verificato precisamente attorno all’una e quaranta della notte fra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, all’angolo fra via Luigi Pasteur e via Padova, ultima periferia del capoluogo lombardo. Lanciato l’allarme, un’ambulanza si è immediatamente precipitata sul luogo incriminato, e dopo le prime cure i medici e i sanitari hanno trasportato e ricoverato la giovane vittima presso la clinica Mangiagalli di Milano. Nel contempo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato lo stupratore, il cinquantenne Emilio Graviel Baldes, come detto in apertura, anch’egli peruviano.

MILANO, 19ENNE PICCHIATA E VIOLENTATA IN STRADA

Le forze dell’ordine gli hanno messo le manette ai polsi mentre vagava ancora mezzo nudo e soprattutto, spavaldo: come scrive Milanotoday, il soggetto aveva “gli occhi di chi non nutre alcun pentimento per quanto appena commesso”. Sono stati i militari dei carabinieri a ricostruire l’intera vicenda, confermata poi dai medici della Mangiagalli dopo accurati i controlli. La ragazza è stata aggredita dal suo connazionale (i due non si conoscevano), con una bottiglia di vetro, per poi subire calci e pugni. Una volta immobilizzata, la giovane è stata poi violentata in strada, ma fortunatamente è riuscita ad attirare l’attenzione con le sue grida e le richieste di aiuto. Una persone ha subito chiamato le forze dell’ordine, che hanno catturato il 50enne in flagranza di reato e poi arrestato.

