MILANO, AGGREDITO IN STRADA CON COLTELLO DA CUCINA/ Grave all’ospedale Niguarda

Aggressione a Milano: un uomo di 52 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da cucina al torace nei pressi di via Paulucci di Calbioli Fulceri a Milano. L’accoltellamento è avvenuto poco dopo le ore 14 di sabato 2 maggio, con l’Are, l’azienda regionale emergenza urgenza, che ha dato ufficialmente notizia dell’accaduto. Secondo la nota rilasciata la vittima ha riportato “una ferita profonda circa 2 centimetri“, ed è stata ricoverata in codice rosso presso l’ospedale Niguarda, in condizioni immediatamente apparse gravi. Sulla dinamica dell’aggressione indagano i carabinieri ma la prima indiziata sarebbe la moglie, che lo avrebbe aggredito raggiungendolo in strada colpendolo al torace con un coltello da cucina.

AGGRESSIONE A MILANO, DA CHIARIRE LA DINAMICA

La dinamica non è comunque ancora chiara, l’uomo al momento non ha potuto testimoniare né confermare direttamente che sia stata la moglie a colpirlo, la donna è stata comunque messa in stato di fermo in attesa di capire se l’arma dell’aggressione provenga effettivamente dalla casa dei due coniugi, che avevano avuto un litigio che sembrava però essersi risolto quando la vittima aveva lasciato la sua abitazione. Si tratta della prima aggressione grave nel periodo di lockdown che aveva fatto registrare un crollo degli episodi di criminalità. Gli esponenti politici d’opposizione nel Comune di Milano avevano evidenziato l’importanza di tenere alta la guardia dal 4 maggio, con la fase 2 che avrebbe riportato nelle strade una quantità maggiore di persone, ma i protagonisti di questa aggressione non hanno nemmeno atteso la fine della quarantena.



