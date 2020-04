NUOVA ORDINANZA LOMBARDIA 30 APRILE/ Fase 2, ecco cosa apre. E restano le mascherine

Pubblicità

La Lombardia ha emesso una nuova ordinanza per definire i dettagli della fase 2 che dal 4 maggio coinvolgerà anche la Regione più colpita in assoluto dall’emergenza coronavirus. Riaperture controllate, idee per ripartire ma anche grande prudenza considerando che i numeri del contagio restano ancora molto alti, nonostante la pressione sui reparti di terapia intensiva degli ospedali sia provvidenzialmente calata. La nuova ordinanza della Regione Lombardia è comunque sostanzialmente in linea con quanto già deciso dal Governo, ma uno dei lati più importanti da sottolineare è la permanenza dell’obbligo di mascherina, non si potrà uscire con naso e bocca scoperti. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha spiegato: “Affrontiamo la fase 2 con la certezza che ancora una volta la responsabilità dei cittadini, unita al montaggio stringente dei segnali sanitari, ci consentirà di affrontare in sicurezza questa nuova tappa per arrivare poi a una nuova normalità.”

NUOVA ORDINANZA LOMBARDIA, VIA LIBERA AI MERCATI ALL’APERTO

Tra le particolarità più importante della fase 2 in Lombardia, nella nuova ordinanza della Regione viene indicata la riapertura dei mercati all’aperto, seppur con qualche limitazione solo per generi alimentari e con la discrezionalità dei sindaci a seconda degli articoli venduti), riaprono anche studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori, così come sarà possibile rifornirsi presso i distributori h 24 di generi alimentari che quindi potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nell’ordinanza si legge la possibilità d’apertura anche per: “bancari e assicurativi, attività alberghiere, attività per riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche.” Per i runner, torna la possibilità di correre e fare attività fisica all’aperto anche fuori dal raggio dei 200 metri che al momento limitava la corsa.



