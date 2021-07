Milano, donna vaga nuda in centro/ Video “Non sta bene” ma nessuno la ferma e l’aiuta

Mistero a Milano attorno ad una donna di mezza età, bionda e magra, che da qualche giorno vaga per le strade del centro completamente nuda. È apparsa in piazza Scala, poi si è diretta verso il Duomo. Una volta fatto il suo giro sparisce. Pare non si tratti di una esibizionista, ma di una donna che non sta bene, perché è apparsa spaesata e pure impaurita. Quel che allora sorprende è che nessuno l’abbia aiutata o abbia richiesto l’aiuto dei sanitari o delle forze dell’ordine. Stando a quanto riportato da Leggo, potrebbe forse trovare riparo dove spesso stazionano i senzatetto, che potrebbero averle sottratto i vestiti. Al momento però sono solo ipotesi, perché poco si sa di questa vicenda.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 25 LUGLIO/ 1 morto, 461 nuovi casi, -3 ricoveri

Le prime foto sono state pubblicate sulle pagine Facebook di MilanoBellaDaDio. Ci sono anche i video. Le immagini mostrano non solo il suo camminare nuda, ma anche gli sguardi increduli di passanti e turisti che però nulla fanno.

“DONNA GIRA NUDA DA DUE SETTIMANE…”

Questa donna, dunque, riesce a girovagare per le strade di Milano completamente nuda tra l’indifferenza delle persone. La pagina social, che ogni giorno pubblica segnalazioni degli utenti per documentare quanto accade nel capoluogo lombardo, bel bene e nel male. Accade così che finiscono sui social le immagini di questa donna che tutto è fuorché una esibizionista o una provocatrice che si spoglia per attirare su di sé pubblicità o clamore. Avrebbe però dovuto attirare attenzione, in effetti lo ha fatto visto che qualcuno si è preso la briga di riprenderla e segnalare alla pagina Facebook la vicenda. D’altra parte, molti utenti fanno notare che sarebbe stato utile usare il cellulare anche per allertare le forze dell’ordine che avrebbero potuto subito aiutare questa donna, le cui condizioni al momento non sono note, così come il suo destino. «Nuda in Piazza della Scala. Questa signora gira per il centro da due settimane, mi sono arrivati 10 video diversi. Nessuno se ne occupa, nessuno la aiuta», scrive appunto la pagina social.

Maltempo Lombardia: video bomba d'acqua/ Dalla Brianza a Gallarate: vento e grandine

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanoBellaDaDio (@milanobelladadio)

LEGGI ANCHE:

Rosellina Archinto "Leopoldo Pirelli mi corteggiò 6 anni"/ "Milano mi tolse saluto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA