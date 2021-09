Milano, festa non autorizzata con mille adolescenti/ Due ragazze soccorse e disordini

A Milano, davanti al liceo Leonardo, sabato sera c’è stata una festa non autorizzata con mille adolescenti, in cui due ragazze di 15 anni sono state soccorse per abuso di alcol. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tanti dei ragazzi presenti avevano preso da bere già prima del raduno e sono arrivati alla festa con le bottiglie, mentre altri hanno acquistato i cocktail ai banchetti in piazza, in via Corridoni.

La festa, non autorizzata, era stata pubblicizzata sui social network e con il passaparola. Non c’era ovviamente nessun controllo di green pass e c’è stato qualche disordine. Si parla anche di un pestaggio (per cui però non sono stati chiamati i soccorsi). Per alcune ragazze tra i 14 e i 16 anni ubriache è stata chiamata l’ambulanza che con difficoltà si è fatta strada tra la folla di adolescenti.

MILANO, FESTA NON AUTORIZZATA DI RAGAZZI: LE RAGAZZE SOCCORSE

Erano più di un migliaio i ragazzi presenti sabato sera alla festa non autorizzata all’aperto davanti al liceo Leonardo a Milano, in via Corridoni, accanto a una delle residenze universitarie del Politecnico. Non erano presenti soltanto studenti del Leonardo, ma anche altri provenienti da scuole differenti e di diverse fasce di età.

Una delle ragazze che si sono sentite male ha rifiutato il trasporto ed è stata riportata a casa dal padre. Un’altra, che era caduta e aveva battuto la testa, è stata trasportata per un controllo alla clinica De Marchi. Non ci sono stati problemi invece alla festa del liceo Berchet al parco Ravizza.

