Incidente Milano, 43enne ciclista gravissima/ Travolta da palo dopo scontro con auto

Dopo l’incidente choc di Milano che ha visto la morte di una 28enne, ancora una volta un ciclista viene coinvolto in un grave scontro in quel del capoluogo lombardo. Nella giornata di ieri una donna di 43enne è stata ricoverata in condizioni gravissime, anche se cosciente, dopo uno scontro avvenuto in corso XXI Marzo, angolo con viale Piceno. Secondo quanto emerso, così come si legge sul sito del Corriere della Sera, un’automobile ha perso il controllo per poi investire e travolgere la ciclista, poi soccorsa e ricoverata in ospedale in codice rosso. Sulla vettura si trovavano due persone, e dopo essersi ribaltata ha abbattuto un palo che poi ha travolto la sfortunata ciclista che stava passando di lì in quegli istanti.

Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini dei vigili del fuoco che hanno estratto i due automobilisti dalle lamiere, entrambi coscienti, dopo di che hanno liberato la ciclista che era finita sotto il palo. Sul luogo quattro ambulanze e un’automedica, giunta in codice rosso. La donna rimasta coinvolta ha 43 anni ed è di origini straniere: si trova attualmente al Niguarda e le sue condizioni sono estremamente critiche, ma come detto sopra, è cosciente, di conseguenza ci sono speranze che alla fine possa salvarsi.

INCIDENTE MILANO, CICLISTA GRAVISSIMA: SMART FORSE AD ALTA VELOCITA’

A bordo dell’auto, una Smart, vi erano un uomo di 78 anni e una donna di 73, entrambi ricoverati in codice verde presso il Policlinico di Milano. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine sembra che la piccola vettura si sia immessa su corso XXI Marzo in direzione centro da una via laterale e forse ad alta velocità: ad un punto ha urtato un cordolo dopo di che la vettura si è ribaltata, finendo poi contro il palo di un cartello e travolgendo la ciclista. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente stradale avvenuto a Milano negli ultimi mesi, con vittime dei ciclisti.

