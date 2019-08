Milano, straniero molesta turista 14enne/ “Toccata con insistenza davanti alla madre”

Milano, straniero molesta turista 14enne: fermato un turco con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Dopo le aggressioni di viale Suzzani e quella ancor più recente in zona Moscova, nuovo fatto di cronaca nella città lombarda: l’episodio risale alle ore 7.30 di oggi, lunedì 12 agosto 2019, in Galleria dei Mosaici, zona stazione Centrale. Secondo quanto riportato dai colleghi di milanotoday, la giovane è stata avvicinata dal 30enne mentre era in compagnia della madre: approfittando della temporanea assenza del padre – recatosi nel bagno della stazione – l’uomo ha iniziato a palpare con insistenza la vittima nelle parti intime e sul fondoschiena. Terrorizzata per quanto accaduto, la turista non è riuscita a ribellarsi alla molestia ed è stata decisiva la reazione della madre, che ha iniziato ad urlare così da far scappare a gambe levate il malvivente. Una volta tornato il padre, la famiglia si è recata dalla Polfer per denunciare l’accaduto.

STRANIERO MOLESTA TURISTA: FERMATO TURCO DI 30 ANNI

Le due donne hanno raccontato agli agenti della Polizia Ferroviaria quanto subito dalla giovane quattordicenne – al centro delle attenzioni dell’uomo anche dopo le molestie – ed è subito scattata la caccia all’uomo: il turco è stato riconosciuto immediatamente dalla vittima ed è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. E, nel corso dell’identificazione, si è scoperto che lo straniero – senza fissa dimora – risulta essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Un episodio che ha scosso la famiglia di turisti – a Milano per trascorrere le vacanze e per scoprire una delle più belle città italiane – e la giovane molestata, rimasta pietrificata durante l’assalto del delinquente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA