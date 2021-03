Milano, vaccini rapidi in 5 minuti/ Drive through Esercito via Novara: 2k al giorno

Vaccini rapidi in 5 minuti stando in auto, con 15 minuti di “sosta” nel parcheggio per eventuali effetti indesiderati: parte così a Milano il primo maxi drive through per la vaccinazione di massa, gestito in sinergia dall’Esercito Italiano, la Regione, il Comune di Milano e la Croce Rossa oltre ai sanitari degli ospedali milanesi. Un sistema di somministrazioni, voluto fortemente dal neo commissario all’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, che ogni giorno in 9 ore può eseguire 2mila vaccinazioni.

Stamane il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini è giunto sul posto incontrando i responsabili militari, il vicesindaco Anna Scavuzzo e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: «La mia comunità è stata la prima ad essere colpiti dagli effetti della pandemia, so quali sofferenze ha causato e sta causando ancora: essere qui è un dovere morale e personale oltre che un dovere istituzionale. Eccellente collaborazione tra Esercito, Croce Rossa, Regione Lombardia, Comune di Milano, Protezione Civile, la sinergia per un servizio da darei ai cittadini», ha spiegato il titolare della Difesa. Dall’accettazione alla somministrazione, i tempi calcolati sono di 5 minuti senza scendere mai dall’auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l’attesa all’interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse.

COME FUNZIONA IL DRIVE THROUGH DI MILANO

«Non sprecare alcuna dose», è la regola aurea del commissario Figliuolo e la gestione del maxi hub vaccinale dell’Esercito è una diretta conseguenza. Le somministrazioni ai cittadini sono aperte dalle 8.30 alle 17.30 e a cominciare saranno i docenti, con il vaccino AstraZeneca che prosegue nonostante le polemiche sollevate a livello mediatico negli ultimi giorni: il grande centro per i vaccini rapidi fungerà da esempio e modello per altri che nelle prossime settimane dovranno sorgere per accelerare il più possibile la campagna vaccinale in maniera completamente diversa dal “piano primule” del precedente commissario Arcuri.

Sono in tutto due i punti vaccinali nel Drive Through di via Novara a Milano, al Parco di Trenno dove già nei mesi scorsi si utilizzavano gli ampi spazi per realizzare tamponi e test rapidi: al momento 6 postazioni rimarranno comunque attivi per lo screening, mentre il resto dei 2.000 mq e un parcheggio di 20.000 mq rimarranno adibiti per il primo Presidio Vaccinale della Difesa, uno dei punti chiave del nuovo piano vaccini del commissario Figliuolo. Il Centro Ospedaliero Militare di Milano metterà a disposizione il personale medico e sanitario mentre ASST Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia gestirà tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi.



