Milano Volley Week 2019/ Da oggi fino al 23 giugno, Beach e nazionale maschile

Si apre oggi 14 giugno 2019 la Milano Volley Week 2019 e fino al 23 giugno saranno 10 giorni di grande sport e grandi eventi nel capoluogo milanese. La Federazione italiana pallavolo, in collaborazione con le istituzioni milanesi e lombarde, ha infatti organizzato un evento di grandissimo livello che vedrà protagonista questo grande sport, con manifestazioni, eventi e attività che coinvolgeranno appassionati e non, di tutte l’età. L’attesa però è per i grandi match che avranno come sfondo luoghi simbolo del capoluogo milanese. Segnaliamo infatti che proprio in questa edizione della Milano Volley Week 2019 i riflettori saranno puntati sui campionissimi italiani del Beach Volley e pure sulla nazionale azzurra di pallavolo del ct Gianlorenzo Blengini, che farà qui tappa con la Nations league. Saranno quindi dieci giorni imperdibili nella città di Milano che, dal Castello Sforzesco al nuovo Pala Lido denominato Allianz Cloud, verrà invasa dagli appassionati e i protagonisti della grande pallavolo. E non solo: domani, dalle ore 19 alle 22, è in programma l’evento Beach Foot Volley per sostenere la Fondazione Francesca Rava. Il costo del biglietto è di 10 euro, con il ricavato che andrà all’associazione, per fare un futuro a tanti bambini in Italia, in Haiti e del mondo. Presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo capitanati da Martina Colombari e Andrea Lucchetta, presente come special guest Lorenzo Licitra. Qualche nome per quanto riguarda gli ex campioni presenti? Antonio Rossi, Paolo Cozzi e Fabio Galli!

MILANO VOLLEY VWEEK: DAL BEACH AL CASTELLO AL PALA LIDIO CON LA NAZIONALE

Come annunciato prima, i riflettori in questa Milano Volley Week 2019 saranno puntati sui protagonisti del Beach volley come del volley nazionale maschile. Ecco infatti che saranno proprio i campionissimi di questo sport sulla sabbia a dare il via a questa immensa manifestazione. Dal 14 al 16 di giugno infatti si disputeranno nell’arena costruita davanti alla Torre del Filarete del Castello Sforzesco gli incontri della prima tappa del Campionato italiano di Beach volley. Il clou del programma della Milano Volley Week 2019 si toccherà solo il fine settimana seguente quando il Pala Lido, o meglio l’Allianz Cloud verrà ufficialmente inaugurato dalla nostra nazionale di volley maschile, argento a Rio 2016. Il 22, 23 e 24 giugno infatti i ragazzi del ct Gianlorenzo Blengini svolgeranno a Mi9ano la 4^ settimana della Nations league, dove did fila affronteranno Serbia, Argentina e Polonia (campioni iridati). Saranno quindi tutti appuntamenti davvero imperdibili ma nona saranno i soli: a piazza Gae Aulenti come in altri punti nevralgici del centro cittadino sono previste eventi live, musica e stand per attirare tifosi e appassionati oltre che turisti e curiosi.

