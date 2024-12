VIDEO ALTAMURA AVELLINO: LA SINTESI

Altamura Avellino comincia in un modo che molto probabilmente anche un tifoso casalingo avrebbe fatto fatica a credere, infatti dopo pochi minuti dal primo fischio arbitrale è la squadra di casa a portarsi in vantaggio su un contropiede dove la difesa dell’Avellino ha molto da recriminare al proprio atteggiamento. Infatti sono sembrati davvero molto lenti sopratutto nei meccanismi che fino a questo momento della stagione invece sembravano ben rodati.

Attenzione però a sottovalutare i biancoverdi, non a caso oltre alla migliore della difesa del campionato hanno un ottimo attacco, il quarto a livello di Xg prodotti. Infatti sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il pari di Redan, il giocatore è stato davvero bravo a trovare il pertugio giusto con un tiro tutt’altro che irresistibile ma per il portiere era davvero difficile fare qualcosa su un rimpallo del genere.

ALTAMURA AVELLINO, IL SECONDO TEMPO

Nonostante un primo tempo ricco di difficoltà in Altamura Avellino, sopratutto per la squadra ospite. Alla fine il risultato loda gli sforzi della squadra bianconera. Anche se la prima frazione era nettamente a favore della squadra di casa. Ma le partite si vincono sui novanta minuti, non certo solo su una prima frazione.

L’Avellino, dopo un avvio sottotono, cresce con il passare dei minuti e pareggia prima dell’intervallo grazie a Redan, abile a sfruttare una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa, gli ospiti completano la rimonta con un gran gol di Patierno, che dai venticinque metri lascia partire un tiro imprendibile che si insacca sotto l’incrocio.

VIDEO ALTAMURA AVELLINO: GOL E HIGHLIGHTS