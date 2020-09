Milazzo, Aurelio Visalli è morto/ Sottoufficiale tuffatosi per salvare un ragazzo

E’ stato ritrovato, purtroppo senza vita, il corpo del sottoufficiale della capitaneria di porto di Milazzo che ieri si era tuffato in mare per salvare un ragazzino. Aurelio Visalli è morto da eroe, per trarre in salvo due giovani che avevano deciso di fare un bagno presso il litorale del noto comune siciliano in provincia di Messina, nonostante le condizioni del mare fossero proibitive. Vi erano infatti onde alte fino a sette metri, e ovviamente la balneazione era stata interdetta. Ma nel vedere i due giovani in balia delle onde, Visalli non ci ha pensato un attimo, e si è tuffato nelle acque agitate per recuperare i due ragazzini. Il sottoufficiale deceduto era in servizio presso la capitaneria di porto di Milazzo ma viveva a Venetico, e secondo quanto riportato da OggiMilazzo.it, sarebbe stato centrato in pieno da un’onda violentissima che gli avrebbe fatto perdere i sensi. I due colleghi, appena l’hanno ritrovato, hanno tentato di rianimarlo ma ormai non vi era più nulla da fare.

MILAZZO, SOTTUFFICIALE MORTO ANNEGATO: LA COMMOZIONE DEL SINDACO

L’episodio è accaduto nella giornata di ieri ma il ritrovamento è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 8:00, presso la “baia del tono” nel tratto di scogliera “puntitta”, a circa un centinaio di metri dalla riva. Una volta che il cadavere del sottoufficiale è stato individuato, questo è stato trasferito prima all’interno del porto di Milazzo, e poi nella sala mortuaria dell’ospedale locale. Nel contempo sono scattate le indagini da parte delle forze dell’ordine, per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto, anche se la dinamica sembrerebbe piuttosto chiara. Il sindaco di Milazzo, Giovanni Formica, aveva commentato la vicenda nella giornata di ieri: «Siamo venuti a testimoniare la vicinanza della città alla famiglia e alla capitaneria – aveva dichiarato – nella tragedia ho trovato commovente come i cittadini milazzesi si siano schierati lungo tutto il lungomare di Ponente per vedere di avvistare questo disperso anche se le condizioni del mare sono proibitive». E oggi sarà a Milazzo anche il ministro degli esteri Di Maio, in sostengo del candidato sindaco del M5s: probabile che il pentastellato spenga qualche parola proprio in ricordo del povero sottoufficiale.



