Milena “Io posseduta dal demonio per 22 anni”/ “Parlavo con la voce del maligno”

Al programma Zona Bianca, su Rete 4, si parla di demonio ed esorcismi e viene raccontata la storia di Milena, intervenuta in trasmissione per parlare della sua vita, durante la quale, afferma, “Sono stata posseduta dal diavolo per 22 anni“. I segni della possessione demoniaca, afferma la donna, inizialmente sono comparsi come “manifestazioni di voci che non mi appartenevano e si ribellavano contro di me e contro i sacerdoti presenti, voci fortemente infastidite dalla preghiera“. “Ho inziato ad avere i sintomi già da piccola, e oltre all’aspetto spirituale, per il quale mi sono recata più volte in visita da esorcisti ma anche dal Papa, sono stata anche seguita da vari psicologi“.

Gli specialisti, come spiega Milena, “dovevano capire se c’era stato qualche trauma infantile o qualche problema che mi turbava dal quale poteva essere stato originato questo disturbo“. Racconta poi che quando si è recata per la prima volta da Padre Amorth “ero come la donna curva, piegata su me stessa e con dolori fortissimi allo stomaco, lui mi disse che il mio problema non era psichiatrico ma un male spirituale“.

La storia di Milena “indemoniata per 22 anni”

Alla trasmissione Zona Bianca si è parlato di possessioni demoniache, con ospite Milena, una donna che racconta di essere stata indemoniata per 22 anni. Milena ha confermato in tv di essere stata visitata da vari specialisti che però si sarebbero alla fine arresi all’evidenza consigliandole di “chiedere aiuto ai sacerdoti“. “Parlavo con la voce del maligno” dice, e tutto sarebbe stato aggravato dall’intervento di una cartomante che le aveva dato alcuni amuleti contro il malocchio.

Da queste affermazioni si intreccia anche il dibattito in studio sull’influenza o meno della magia, su presunti ingressi del diavolo nelle anime, Milena crede che “Farsi leggere le carte favorisce l’intervento del demonio” e racconta che “Da quando mi hanno letto le carte, perchè avevo dei problemi di insonnia, da lì è partito il fallimento e la distruzione di ogni progetto che volevo realizzare, è dalla magia e dai riti che è iniziato tutto il male“. E conclude “Se sono stata salvata è solo grazie alla preghiera, dopo 6 esorcismi e molti pellegrinaggi“.

