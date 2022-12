Milena Miconi ha una crisi: abbandona il GF Vip?/ “Sto impazzendo, non sto bene”

Milena Miconi piange e ha una crisi nel cuore della notte

Milena Miconi vuole lasciare il Grande Fratello Vip 2022? La showgirl, entrata da solo due settimana, questa notte si è svegliata alle tre e ha avuto una forte crisi. La Miconi è andata in cucina dove c’erano Antonino Spinalbese e Wilma Goich a cui ha confessato di voler abbandonare il reality show: “Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo io sono arrivata al limite”. A differenza di altre persone che dentro la casa riescono a esprimersi e a vivere al meglio questa esperienza, la Miconi non è a suo agio: “Non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia”.

Milena Miconi piange per i figli al GF Vip: "Mi mancano"/ Il web accusa: "Vai via allora, ridicola!"

Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip?

Antonino Spinalbese ha cercato di tranquillizzare Milena Miconi, dicendolole che è sempre possibile varcare la porta rossa per tornare a casa: “Tu quando vuoi prendi e vai via. Cioè quando arrivi al punto massimo prendi ed esci. Cioè non è che sei trattenuta parliamoci oggettivamente. Cioè non è che c’è un obbligo. Devi tranquillizzarti e se non ce la fai puoi anche uscire”. Cosa deciderà di fare la showgirl? La Miconi è entrata in punta di piedi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e ha subito dimostrato di essere molto legata al marito Mauro Graiani e alle figlie Sofia e Agnese, di cui sente molto la mancanza. Sicuramente in una casa abitata da donne con personalità molto forti e facili alla discussione, Milena non è ancora riuscita a trovare il suo posto.

LEGGI ANCHE:

Mauro Graiani, marito di Milena Miconi/ "La nostra una storia al contrario perché..."Milena Miconi, crisi col marito Mauro dopo nascita figlia/ "Dura stare insieme, ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA