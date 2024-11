Mauro Graiani non è solo il marito di Milena Miconi, ma anche un regista e sceneggiatore di diverse serie di successo come Gente di mare, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Don Matteo. Proprio grazie al lavoro ha conosciuto la bellissima ex diva del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Correva l’anno 2000 quando Milena Miconi si trova a Santo Domingo per realizzare un programma per una rete Mediaset. Durante questo lavoro conosce Mauro che era il regista del programma. Tra i due scatta subito una speciale sintonia e simpatia come ha rivelato proprio la showgirl ed attrice: “mi ha fatto sentire protetta. All’inizio era solo un’amicizia o poco di più”. Una volta rientrati a Roma i due hanno cominciato a frequentarsi, ma in totale libertà ma la Miconi dopo tre appuntamenti scopre di essere in dolce attesa.

“Un figlio lo desideravo, ma non così all’improvviso” – ha confessato l’attrice che ha benedetto questo dono della gravidanza pronta a tutto pur di diventare mamma, anche da sola.

Mauro Graiani e Milena Miconi: dal matrimonio alla nascita delle figlie Sofia e Agnese

Mauro Graiani e Milena Miconi si sono sposati nel 2019 con una cerimonia intima e privata a cui hanno partecipato tantissimi amici e colleghi del mondo dello spettacolo e delle recitazione. Un matrimonio inizialmente nato come qualcosa di privato, ma poi le cose hanno preso una piega inaspettata come ha raccontato proprio la ex prima donna del Bagaglino: “non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano”. Dalla loro unione sono nate due splendide figlie Sofia, nata nel 2003, e Agnese nata nel 2010.

La Miconi ha un bellissimo rapporto con entrambe e proprio dalle pagine del settimane Chi ha parlato della fluidità di una di loro. “Non la vivo affatto male” – ha precisato l’attrice – “oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell’emozione”. Che dire una mamma comprensiva capace di guardare all’animo più che alle etichette!