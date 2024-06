Milena Parisi e Mario Verona si sono lasciati dopo Uomini e Donne/ Lei annuncia: “Sono single, lui è…”

Milena Parisi e Mario Verona, è finita per la coppia di Uomini e Donne: l’annuncio della dama

È già giunta al termine la frequentazione tra Milena Parisi e Mario Verona. Dopo un percorso altalenante nello studio di Uomini e Donne, avevano comunque deciso di darsi una chance e conoscersi meglio lontani dalle telecamere di Canale 5. Oggi questa relazione è giunta al termine e a confermarlo è stata l’ex dama di Uomini e Donne, rispondendo ad una serie di domande dei fan su Instagram.

Armando Incarnato, addio definitivo a Uomini e Donne?/ Spunta Noemi, chi è la presunta fidanzata

A chi ha infatti chiesto a Milena Parisi del rapporto con Mario Verona oggi, l’ex dama di Uomini e Donne ha risposto: “Con Mario? Un amico in più. – e ha chiarito – Sì, sono single. Felicemente non lo so. Chi ammette di essere felicemente single è solo un ipocrita, ci si auto-convince per tutela.” Continuando a parlare d’amore, Milena ha spiegato di aver sofferto molto in passato ma di non aver mai smesso di crederci: “Certo, ho sofferto per amore, come tutti. Ma fortunatamente alla mia età si guarisce in fretta, o quasi.”

Mario Cusitore pensa ancora a Ida Platano?/ Le parole dell'ex Uomini e Donne scatenano il web

Milena Parisi dopo Uomini e Donne: “Crederò nell’amore fino alla fine”

La storia con Mario Verona di Uomini e Donne è finita, ma Milena Parisi è pronta a cercare ancora il grande amore: “Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. – ha scritto la dama – Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo.” E chissà che non torni proprio a Uomini e Donne per cercarlo. Intanto, ai fan curiosi, ha raccontato di essere diventata mamma a 21 anni, definendola la sua più grande conquista: “C’è troppa distrazione e superficialità in giro. Gli uomini oggi (e non solo quelli di oggi) hanno paura della paternità. Se non fossi diventata mamma così tanto giovane sicuramente oggi avrei avuto difficoltà a trovare un uomo con le pa*le, come il padre dei miei figli.” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA