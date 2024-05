Milena Parisi e Mario Verona fidanzati dopo Uomini e Donne?/ “Non sono innamorata e non sono un’illusa”

Milena Parisi e Mario Verona dopo Uomini e Donne

Milena Parisi e Mario Verona sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne che si è da poco conclusa. Il cavaliere e la dama del trono over hanno cominciato a frequentarsi da diversi mesi ma, nonostante il feeling evidente, non si sono mai concessi l’esclusiva per scelta di Mario. Quest’ultimo, infatti, durante i vari confronti in studio, pur ribadendo di essere molto interessato a Milena e di voler stare con lei per conoscerla meglio, ha sempre spiegato di non voler concedere l’esclusiva perché non ancora innamorato. Dichiarazioni che hanno spesso lasciato l’amaro in bocca a Milena che, invece, più volte ha provato a chiedere al cavaliere di dedicarsi solo alla loro conoscenza.

Al termine delle registrazioni di Uomini e Donne, Mario e Milena sono stati pizzicati insieme e, qualcuno sul web, ha criticato la dama accusandola di essere un’illusa. Secondo il popolo del web, infatti, Mario non le darà mai ciò che lei cerca di un uomo. Di fronte a tali critiche, Milena ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un lungo post sui social.

Le parole di Milena Parisi su Mario Verona dopo Uomini e Donne

“Riguardando da casa le puntate probabilmente anche io avrei visto un ragazzo strafottente e spavaldo ed una donna molto presa e incompresa. Ma quella donna sono io e vorrei spiegarmi”: comincia così lo sfogo di Milena Parisi che ha deciso di difendere pubblicamente Mario Verona con cui esce da diverso tempo. “Mario è il ragazzo più semplice, umile, ingenuo e genuino che io abbia mai conosciuto , spesso troppo smaliziato con poco tatto, ho letto di lui “montato” “narcisista” “sicuro di sé” “chi si crede di essere” “falso” ….beh lui è assolutamente lontano da tutto ciò, realmente è un buono, forse un po’ immaturo, infantile verbalmente si può darsi, ma non è una sua colpa, è, a differenza mia, acerbo di esperienze importanti“, aggiunge la dama.

Infine, Milena rassicura anche tutti quelli che si stanno preoccupando per lei: “Io non sono innamorata e in quanto tale non sono un’illusa! Nella mia vita mi sono innamorata solo due volte, ed una delle due è stata del padre dei miei figli.

Per arrivare ad innamorarsi e ad amare ci vuole costruzione e conoscenza nel quotidiano, non ci si innamorata durante ore di chiamate o qualche cena”.













