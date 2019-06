MILENA VUKOTIC E SIMONE DI PASQUALE/ Strana coppia pronta a stupire (Premio Bellisario)

MILENA VUKOTIC E SIMONE DI PASQUALE DA BALLANDO CON LE STELLE AL PREMIO MARISA BELLISARIO

Non si fermano più Milena Vukotic e Simone Di Pasquale: dopo essere arrivati terzi a Ballando con le stelle, eccoli nelle vesti di ospiti all’interno del Premio Marisa Bellisario. La premiazione sarà condotta dalla bella Paola Perego e vedrà tantissimi personaggi famosi presenti, oltre ovviamente ai due già citati. La Perego, infatti, potrà contare sulla bellissima Claudia Gerini nelle vesti di madrina, che ha da poco terminato le riprese di ‘A mano disarmata’. La strana coppia formata da Milena Vukotic e Simone Di Pasquale non accenna quindi minimamente a dividersi ma, anzi, continua imperterrita a imperversare negli studi della televisione italiana. La grande differenza d’età e l’abilità mostrata dalla Vukotic nel ballo, nonostante l’età, li hanno resi simpaticissimi al grande pubblico, che adesso li vuole vedere sempre insieme. Al Premio Marisa Bellisario, ideato per quelle donne che si sono contraddistinte particolarmente in alcuni ambiti lavorativi, ci saranno anche loro quindi ad infiammare lo studio.

SIMONE DI PASQUALE, TANGO BOLLENTE A ROMA

Il ballerino di Ballando con le stelle è oramai un personaggio famoso della televisione italiana. La coppia Milena Vukotic e Simone Di Pasquale è stata una delle più apprezzate dal pubblico e non c’è alcun dubbio che la vicinanza de la Pina di Fantozzi non abbia fatto altro che moltiplicare la sua popolarità. Popolarità che il buon Di Pasquale continua a coltivare su Instagram, dove posta spesso video e foto che lo ritraggono in buona compagnia. Ultimamente il ballerino ha inserito un filmato che lo vede alle prese con un tango bollente a Roma, appena davanti Castel Sant’Angelo, meta prediletta di turisti. Qui il ballerino prediletto di Milly Carlucci ha fatto vedere tutte le sue straordinarie qualità, lasciandosi andare ad una tecnica a dir poco sopraffina. Una fan, ironicamente ha commentato: “Che meraviglia! Purtroppo però a me non capita mai di incontrare u uomo così.” Insomma, il buon Simone Di Pasquale piace, eccome!

MILENA VUKOTIC: “NON E’ FACILE STARMI DIETRO”

La coppia Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, a Ballando, aveva stregato tutti. Semplici, sobri, senza alcuna velleità, ma alla fine vincenti: il duo, infatti, si è piazzato in un onorevolissimo terzo posto. Menzione d’onore in più per la grande attrice, che è stata una delle pochissime donne in grado di stare dietro a un fuoco ardente come Simone Di Pasquale. Ecco cosa ha detto il ballerino a Termometro Quotidiano: “Purtroppo non è semplice starmi dietro, la vita del ballerino è molto frenetica e si hanno sempre ritmi indiavolati e accelerati. Molto spesso poi capita che le mie donne siano gelose delle compagne di ballo e non dovrebbero.” Milena Vukotic, invece, nei giorni scorsi ha confermato tutta la sua pacatezza spendendo parole al miele per il grande Franco Zeffirelli, purtroppo scomparso da pochi giorni. “E’ stato un uomo davvero meraviglioso – ha detto l’attrice a Today – ci avevo lavorato sia a teatro che al cinema, lo conoscevo molto bene. E’ stato un grande regista.”





