Miley Cyrus “Stop dieta vegana, il cervello non correva più”/ “Ho pianto tanto per..”

Dieta vegana sì oppure no? Questa è sempre una domanda molto spinosa perché la sua risposta crea scompiglio in rete, nei salotti televisivi e anche tra i vip e anche la notizia di oggi è destinata a far discutere visto che una star del calibro di Miley Cyrus, esempio e beniamina di milioni di giovani, ha annunciato di aver detto addio alla dieta vegana. L’annuncio è arrivato proprio nelle scorse ore quando la Cyrus ha presto parte al podcast “The Joe Rogan Experience” confidando di aver rinunciato alla dieta vegana per via dell’impatto che questo tipo di alimentazione stava avendo sulla sua salute e, soprattutto, sul suo cervello un po’ “lento” rispetto al solito. Dopo averla seguita per ben sei anni, Miley Cyrus ha spiegato: “Sono stata vegana per moltissimo tempo ma ho dovuto introdurre pesce e Omega nella mia vita, perché il mio cervello non stava funzionando correttamente. Il mio ex marito mi ha cucinato del pesce alla griglia e ricordo che ho pianto a lungo, ho pianto per il pesce… Mi fa davvero male mangiare del pesce”.

MILEY CYRUS HA PIANTO PER IL PESCE DOPO L’ADDIO ALLA DIETA VEGANA

Nonostante la sua sensibilità e le lacrime versate quando l’ex marito Liam Hemsworth ha preparato per lei del pesce, Miley Cyrus ha cambiato la sua dieta riconoscendo che introdurre un prodotto di origine animale nella dieta abbia avuto conseguenze positive anche sulla sua salute: “Adesso sono molto più sveglia di prima, ad un certo punto credo anche di essere stata piuttosto malnutrita. Mi ricordo di essere andata al festival di Glastonbury e quello è sempre stato uno show che adoravo e di aver amato la mia esibizione, ma correvo a vuoto”. Infine, l’ex star di Disney Channel si è detta pronta ad accettare le critiche che arriveranno dal mondo veg e ribadisce: “Faccio tutto quello che è necessario per gli animali, ma quando si tratta del mio cervello… Non puoi essere vegano ed essere così veloce”.



