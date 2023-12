Milioni di bambini esposti a muffe potenzialmente letali/ Allarme Regno Unito: in pericolo 1 famiglia su 3

Milioni di bambini sono esposti a muffe potenzialmente pericolose per la vita. Questo è dovuto al fatto che, un numero crescente di cittadini britannici, in preda alla crisi energetica fatica a riscaldare le proprie case quest’inverno. I nuovi dati scioccanti arrivano da The Independent e rivelano che una giovane famiglia su tre nel Regno Unito vive in case con un problema ricorrente di muffa. Gli attivisti hanno invitato Rishi Sunak ad occuparsi delle condizioni “incredibilmente pericolose” – chiedendo una tariffa energetica di emergenza per aiutare i britannici nelle case umide e fredde. Circa 3,4 milioni (38%) di persone nel Regno Unito con bambini di età inferiore ai sei anni sono esposti alla muffa, frequentemente o occasionalmente, secondo i nuovi sondaggi.

Un’indagine Opinium ha rilevato che 850.000 genitori convivono con un problema serio e abituale di muffa in casa: si parla del 10% di tutti i genitori con bambini sotto i sei anni. Secondo un’altra stima, altre 200.000 famiglie sprofonderanno nella povertà energetica questo gennaio. I prezzi dell’energia infatti aumenteranno ancora, portando il numero totale che fatica a pagare le bollette a 6,8 milioni. Le indagini sulle condizioni abitative seguono la morte del piccolo Awaab Ishak, deceduto a causa della muffa “estesa” nell’appartamento della sua famiglia a Rochdale. Sia l’umidità che la muffa sono considerati pericolosi per la salute di categoria 1, ossia quelli che potenzialmente possono causare la morte o la perdita di un arto, secondo la guida ufficiale del governo.

Muffa nelle case del Regno Unito: appello al Governo

La vice leader del partito laburista Angela Rayner ha affermato che “troppi bambini vivono in case umide, fredde e ammuffite” nel Regno Unito e ha invitato il governo conservatore a ristrutturare più proprietà ed estendere le tutele per gli affittuari. La coalizione di beneficenza End Fuel Poverty – che ha commissionato il nuovo sondaggio come parte della campagna Warm This Winter – ha affermato che i “risultati agghiaccianti” sulla muffa richiedono un’azione urgente da parte di Sunak e del cancelliere Jeremy Hunt. Simon Francis, coordinatore della coalizione, ha affermato che ciò ha messo in luce il fallimento del governo nell’investire in soluzioni alla povertà energetica.

“Siamo davvero preoccupati per coloro che vivono con la muffa: sono condizioni di vita incredibilmente pericolose”, ha spiegato l’attivista. “Sottolinea che abbiamo bisogno di ulteriori azioni urgenti da parte del governo per intervenire e aiutare le famiglie a stare al caldo quest’inverno” ha aggiunto. La condensa e l’umidità nelle case possono portare alla crescita di muffe, che possono causare reazioni di tipo allergico, peggiorare le malattie respiratorie e aumentare il rischio di malattie cardiache ed eventi cardiaci. Il settore privato degli affitti ha ancora “problemi diffusi di umidità debilitante e muffe causati dalla scarsa efficienza energetica”. Il piano laburista per le case calde “migliorerebbe ogni casa che ne ha bisogno”.











