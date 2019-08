Milla Jovovich incinta dopo l’aborto/ Terza figlia: “Ero terrorizzata, poi però..”

Milla Jovovich, la bellissima attrice protagonista della nota saga Resident Evil, è incinta. Terza bambina in arrivo per l’attrice 43enne che è sposata col regista e produttore Paul W.S.Anderson (seconde nozze). La coppia ha due figlie, Ever Gabo Jovovich Anderson, di 11 anni, e Dashiel Edan Jovovich Anderson, di 4. A loro va ad aggiungersi un’altra bambina ma dopo un periodo davvero difficile per la Jovoviche che, nel 2017, ha perso il bambino che portava in grembo. Infatti, il post con il quale l’attrice lo comunica su Instagram a tutti, svela anche lo stato d’animo, ricco di preoccupazione, della donna. “Dopo aver scoperto di essere incinta 13 settimane fa, ho avuto un misto di sentimenti che vanno dalla gioia completa al terrore assoluto.” ammette Milla. Poi continua “A causa della mia età e della perdita dell’ultima gravidanza, non volevo attaccarmi troppo presto a questo potenziale bambino.”

Milla Jovovich, terzo figlio dopo l’aborto del 2017

Milla Jovovich ammette che gli ultimi mesi sono stati ricchi di tensione e preoccupazione per la gravidanza in corso. “Sono rimasta sulle spine in attesa che arrivassero una serie di risultati da test diversi – aggiunge ancora l’attrice nel suo lungo post – Per fortuna abbiamo scoperto che siamo stati benedetti con un’altra ragazza!” annuncia, infine, non senza gioia. E conclude il suo messaggio con un augurio: “Comunque, auguro a me e alla mia piccola fortuna! Vi mando tutto l’amore e vi terrò aggiornati sulla mia progressione!” Una bellissima notizia che è stata accolta con grande gioia anche dai tantissimi fan della Jovovich, che hanno commentato con auguri e complimenti la lieta novella.





