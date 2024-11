Tutto su Millie Indaco, la moglie di Rosario Morra di Gigi e Ross

Millie Indaco è l’ex moglie di Rosario Morra di Gigi e Ross ed è la donna che da anni è accanto al comico condividendo con lui i suoi successi professionali. Diversamente da Naike Orilio, la moglie di Luigi Esposito di Gigi e Ross che è una ballerina e lavora nel mondo dello spettacolo, Millie Indaco svolge un lavoro totalmente diverso. Neanche in passato, infatti, è stata affascinata dalle luci della ribalta al punto da non essere neanche social. Molto schiva e riservata, ha sempre vissuto la sua storia d’amore con Rosario Morra lontano dalle telecamere gioendo semplicemente dei successi del marito e restando sempre un passo indietro.

Millie Indaco, infatto, è laureata in Neuropsicomotricità svolgendo, oggi, un lavoro totalmente diverso da quello del marito. Pur avendo scelto due strade professionali opposte, i due hanno scelto di legarsi e di formare insieme una splendida famiglia.

Millie Indaco e l’amore con Rosario Morra di Gigi e Ross

Della storia d’amore tra Millie Indaco e Rosario Morra si conosce davvero poco se non che i due, dopo tre anni di matrimonio, si sono sposati. Un anno dopo la celebrazione del matrimonio, la coppia ha vissuto la gioia immensa di avere un figlio con la nascita di Mathias soprannominato Provolino dal padre.

Ricordando il giorno del matrimonio, come riporta Fables Wedding, il comico aveva dichiarato: “Io ho fatto quasi il wedding planner. Su certe cose mi sono divertito io, come la location. Il resto, come le bomboniere, se n’è occupata mia moglie… Mettemmo una mega torta che si divideva in spicchi. E ogni fetta, ogni spicchio era la bomboniera”. Ad oggi, però, il matrimonio tra Millie Indaco e Rosario Morra è finito. Lui, infatti, ha una nuova compagna con cui ha avuto il figlio Lorenzo.