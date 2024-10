Millie Moi sta partecipando all’edizione autunnale di Temptation Island 2024 con il fidanzato Michele Varrale, la loro però non è tra le coppie che ha incuriosito di più i telespettatori. A non convincere il pubblico durante il suo percorso nel villaggio è stata soprattutto lei, in moltissimi infatti hanno duramente criticato il suo modo di fare e il suo carattere. E’ una ragazza di 24 anni originaria di Rimini, lavora come hostess e lashmaker. Al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha voluto partecipare proprio lei perché è stanca del fatto che il suo fidanzato abbia dei dubbi su di lei a causa del suo carattere molto esuberante. Lui pensa che la fidanzata sia troppo espansiva e provocante con gli altri ragazzi, un atteggiamento che a parer suo non si addice affatto ad una persona già impegnata sentimentalmente.

Partecipando a Temptation Island Millie Moi voleva dimostrare al fidanzato che può fidarsi di lei e che il fatto di essere una persona così solare e allegra non significa che lo tradirà. Nel villaggio dei fidanzati Michele più volte si è lasciato andare a lunghi sfoghi contro la sua fidanzata. Il 28enne giudica il suo comportamento troppo libertino, tanti sono i suoi dubbi in merito al loro rapporto e non è sicuro che potranno risolvere i loro problemi di coppia.

Millie Moi sempre più vicina al tentatore Alex a Temptation Island 2024, Michele metterà fine alla loro relazione?

All’inizio del suo percorso a Temptation Island 2024 Millie Moi si era detta certa che nel villaggio si sarebbe divertita e avrebbe stretto dei legami anche con i ragazzi ed è quello che ha fatto. Più volte si è lasciata andare a chiacchierate, scherzi, balli e altro ancora con i single, si è avvicinata soprattutto al tentatore Alex. Michele è apparso non poco infastidito vedendola l’intesa tra la fidanzata e un altro ragazzo, più volte si è detto deluso dal suo comportamento. A parer suo lei ha manie di protagonismo, le piace apparire ed è una cosa che lo infastidisce molto.

Intanto Millie a Temptation Island 2024 continua a ribadire che non si sente affatto apprezzata dal suo fidanzato, si è anche detta pronta a mettere fine alla loro storia d’amore se lui non cambierà perché non ha voglia di perdere altro tempo, al suo fianco vuole un uomo. Lei non ha reagito bene nemmeno quando ha visto Michele vicino ad una delle single nel villaggio dei fidanzati, visibilmente infastidita lo ha invitato a lasciare il programma insieme a lei perché lo vede piuttosto convinto. Stasera andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island e sono in molti a chiedersi se i due decideranno di fare il falò di confronto anticipato per prendere una decisione definitiva sul loro rapporto. Se così fosse usciranno insieme dal programma o questa esperienza ha davvero fatto capire a Michele che la Moi non è la persona adatta a lui? Non ci resta che attendere il loro confronto per scoprire tutto quello che succederà.