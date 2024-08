Sarà un sabato vincente per il Million Day, nella prima estrazione della giornata, quella delle 13.00? Dopo il doppio appuntamento di ieri, ne torna un altro anche in questo 11 agosto, che oltre ad essere un giorno pre-festivo è anche la giornata di San Lorenzo che per tanti giovani in Italia significa solamente una cosa: spiaggia e testa in su per guardare le stelle cadenti. Un giorno speciale e diverso dagli altri, dunque, se non fosse che il Million Day torna anche oggi, come fa ogni giorno.

Nei due appuntamenti si può puntare un euro sui propri numeri preferiti che dovranno essere cinque, compresi tra l’1 e il 55: dopo di che va scelta l’estrazione che si preferisce tra quella delle 13 e quella delle 20.30. Dopo aver fatto anche questa seconda operazione non ci resta che scegliere se puntare anche sull’Extra Million Day, aggiungendo un altro euro, o se giocare solamente al Million senza dunque regalarsi la doppia possibilità di vincita. Per chi avrà deciso di giocare alla prima estrazione del giorno, quella delle 13.00, andiamo a scoprire i numeri vincenti di oggi.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 11 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

