Torna come ogni giorno il concorso più amato di tutti, quello del Million Day, con due estrazioni al giorno. La prima è alle ore 13.00 mentre la seconda è la sera alle 20.30: entrambe mettono in palio come premio massimo quello da un milione di euro che rimane il più ambito da tutti anche se ovviamente non sempre i giocatori riusciranno a raggiungerlo. Nel caso in cui vengano indovinati cinque numeri, il premio massimo da un milione di euro sarebbe nelle casse di chi sia stato così bravo da indovinare la combinazione vincente.

Estrazione numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine delle 20.30 di oggi 8 agosto 2024

Se questo invece non accadrà, ci saranno comunque premi importanti anche se più bassi. Per quattro numeri indovinati, ad esempio, il premio è da mille euro e va a scendere più diminuiscono i numeri indovinati. Con due numeri si portano a casa due euro, un premio basso ma che permetterà di riprovarci poiché la giocata ha il solo costo di un euro, mentre un altro euro costa l’Extra Million Day, che invece offre un montepremi massimo di 100.000 euro raggiungibile da chi riuscirà a centrare la vittoria con i cinque numeri.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 13.00 dell'8 agosto 2024

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 9 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

