Torna anche in questo giovedì 17 ottobre 2024 uno degli appuntamenti più amati dagli italiani per quanto riguarda i giochi a premi organizzati dalla Sisal. Parliamo del Million Day, il concorso che quotidianamente mette a disposizione dei giocatori dei premi importanti che possono arrivare ad un massimo di un milione di euro: una cifra certamente molto alta che è ambita da tutti coloro i quali decidono di puntare un euro sui propri cinque numeri preferiti, nella speranza di portare a casa proprio questa bella somma, che non è di certo l’unica del concorso, che offre vari premi tutti molto interessanti. Prima di andare a scoprire quelle che sono le cinquine fortunate di oggi nell’estrazione serale delle 20.30, andiamo a ripassare le regole del concorso, che saranno utili soprattutto per chi gioca meno frequentemente e dunque non conosce bene quelle che sono le modalità di partecipazione al gioco quotidiano.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 16 ottobre alle ore 20.30

Cominciamo proprio con il dire questo: il Million Day è un gioco che non va mai in ferie né in vacanza. Ogni giorno i giocatori hanno la possibilità di partecipare scegliendo i propri numeri preferiti tra l’1 e il 50 e non ci saranno giorni di pausa né di stop: si può giocare persino a Natale o a Pasqua, così come tutte le domeniche. Il concorso, inoltre, permette di partecipare ad un secondo gioco chiamato Extra Million Day che invece mette in palio 100.000 euro massimi. Offre poi, infine, due giocate quotidiane, una alle 13.00 e una alle 20.30: dunque c’è l’imbarazzo della scelta per i giocatori che potranno decidere liberamente a quale prendere parte, se a una o addirittura ad entrambe. Ora che abbiamo ripassato brevemente queste regole, andiamo a scoprire i numeri vincenti di questa sera alle 20.30.

Million Day/ I numeri vincenti di oggi 16 ottobre alle ore 13.00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DELLE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –