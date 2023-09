Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione di oggi, venerdì 1 settembre 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE: CACCIA LA PREMIO MILIONARIO

Oggi, venerdì 1 settembre, l’appuntamento è lo stesso di sempre con il Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro. Riuscirà oggi, qualche fortunato, a portare a casa la somma a sei cifre tanto sognata da chi decide di puntare un euro a questo fortunato gioco? Ricordiamo che le regole sono poche e semplici: basta puntare appunto un solo euro e scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Gli estratti, infatti, saranno proprio cinque. C’è poi la possibilità di giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece permette di portare a casa fino a 100.000 euro. Per quanto riguarda il secondo gioco, i numeri da scegliere sono sempre cinque e sempre compresi tra l’1 e il 55: l’estrazione avverrà sui 50 non vincenti del gioco principale.

MILLION DAY, MAXI VINCITE

Ogni giorno il Million Day offre due estrazioni al giorno con una doppia di possibilità di vincere un milione di euro: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Ad agosto solamente un giocatore ha ottenuto il maxi premio: è successo a Sirmione, in provincia di Brescia, il 19 agosto. La precedente era avvenuta proprio un mese prima, a Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’11 luglio invece aveva vinto un giocatore di Aradeo, a Lecce. Il 6 luglio era stato invece un giocatore di Roma a vincere mentre il giorno prima aveva vinto un giocatore di Milano. A giugno erano stati tre i milionari: a Pescara, Napoli, Settimo Milanese. Ad agosto, come abbiamo già ricordato, solo un fortunato.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

34 – 40 – 46 – 49 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

8 – 16 – 27 – 28 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

