Solo pochi giorni fa, lunedì 21 ottobre, un fortunato giocatore è stato baciato dalla fortuna più grande ed è riuscito a portare a casa la vittoria milionaria da 1.000.000 euro al concorso del Million Day. A farcela è stato un giocatore di Alfonsine, in provincia di Ravenna, con i numeri giocati 2, 8, 21, 24 e 54, sui quali ha puntato un euro nell’estrazione serale, quella più amata dai giocatori italiani che nonostante il gioco offra ormai da quasi due anni un secondo appuntamento a ora di pranzo, continuano a preferire l’appuntamento serale. Solo pochi giorni prima, il 17 di ottobre, la fortuna aveva baciato nuovamente un giocatore italiano, di Gioiosa Ionica, a Reggio Calabria. In questa occasione il fortunatissimo è riuscito a vincere con i numeri giocati 13, 27, 36, 42 e 44, sempre con una giocata serale, mentre il vincitore precedente, del 4 ottobre a Leggiuno, era riuscito ad agguantare il maxi premio con una giocata giornaliera.

Numeri Million Day estrazione di oggi 23 ottobre 2024/ Le cinquine delle ore 20.30

L’ultimo milionario, quello appunto del 21 ottobre, è stato il numero 310 dal lancio del gioco, avvenuto nel 2018. Dunque, numeri alla mano, negli ultimi sei anni sono stati più di 300 i giocatori in grado di portare a casa delle cifre importantissime, da un milione di euro. Davvero un sogno per le migliaia di persone che ogni giorno decidono di puntare un euro sul concorso: un prezzo davvero irrisorio per un concorso molto semplice per fruibilità e regolamento. Basta infatti puntare un euro su cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e poi scegliere una delle due estrazioni, incrociando ovviamente le dita nella speranza che la propria cinquina corrisponda a quella vincente. Andiamo ora a scoprire quelli che sono i numeri fortunati della giornata di oggi alle ore 13.00, nella prima estrazione di questo 23 ottobre 2024.

Million Day numeri vincenti di oggi 23 ottobre 2024/ Le cinquine delle ore 13.00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE DEL CONCORSO DELLE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –