Continuiamo la settimana con le nuove estrazioni del Million Day di oggi, che come ogni giorno ne offre ben due. Anche in questa giornata di mercoledì 23 ottobre sono due gli appuntamenti che potrebbero regalare a qualche fortunatissimo giocatore la massima vittoria da un milione di euro, massimo in palio che consentirebbe a chiunque di realizzare più di qualche sogno lasciato nel cassetto forse per troppo tempo. Il gioco Sisal permette proprio di sognare in grande e di provare a vincere questi premi enormi: quello da un milione è ovviamente il più alto ma non è l’unico in palio. Ad esempio, indovinando quattro numeri si portano a casa mille euro: certo, la differenza con il massimo è enorme, ma comunque si tratta di un premio interessante anche se certamente i giocatori giocano per portare a casa altro.

Con il gioco dell’Extra Million Day, invece, in palio ci sono 100.000 euro: questo secondo concorso permette ai giocatori di avere una seconda possibilità di vincita e di portare a casa questo grande premio, più basso rispetto al gioco principale ma comunque interessante. Non dimentichiamo poi le regole per partecipare: all’Extra Million Day, infatti, si può giocare aggiungendo un euro al concorso principale e non vanno scelti nuovi numeri.

Si partecipa infatti con gli stessi numeri del concorso del Million Day ma la cinquina di questo secondo concorso sarà estratta sui numeri non vincenti del gioco principale. Questo vuol dire che si ha una possibilità più alta di vincita poiché i cinque numeri saranno estratti sui cinquanta e non su cinquantacinque. Per il concorso principale, invece, i numeri da scegliere sono cinque e dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Andiamo ora a scoprire quelle che sono le cinquine fortunate di oggi su entrambi i concorsi odierni: partiamo da quello delle ore 13.00.

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DEL GIORNO ALLE ORE 13

Million Day: –

Extra Million Day: –

