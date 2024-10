Come accade ormai ogni giorno dal 2018, anche in questa giornata del 10 ottobre siamo pronti ad andare a scoprire quelli che sono i numeri fortunati del gioco del Million Day che potrebbero regalare a qualcuno la fortunata vittoria nel concorso che mette in palio fino a un massimo di un milione di euro. Un premio importante che sarebbe in grado di cambiare la vita a chiunque, o almeno alla maggior parte di noi. Chi non ha mai pensato a cosa farebbe se diventasse milionario? La fantasia avrà sfiorato, almeno per qualche secondo, la mente di un po’ tutti. C’è chi con quei soldi comprerebbe una nuova casa, magari al mare o in montagna, chi aprirebbe un locale che sogna da tempo, chi metterebbe qualche vestito in valigia e partirebbe all’avventura in giro per il mondo… Insomma, qualunque sia il desiderio di ciascuno, l’importante è avere il coraggio di sognare e provare a realizzarlo.

Ecco perché ci corre in aiuto proprio il Million Day, il gioco fortunato che mette in palio dei premi importanti che potrebbero regalare a qualcuno la maxi gioia della vittoria. Già in passato il gioco ha regalato delle vincite importanti: non è infatti raro che un giocatore riesca a portare a casa una somma come quella da un milione. Succede spesso, quasi una volta al mese, e quando accade la gioia è immensa per chi è riuscito nell’impresa e per tutti coloro che sono vicini al fortunato vincitore, che oggi potrebbe essere proprio uno dei lettori di questo articolo de Il Sussidiario (e noi, ovviamente, ce lo auguriamo). Andiamo allora a scoprire quelle che sono le cinquine vincenti di oggi nell’estrazione serale del Million Day: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY, I NUMERI FORTUNATI DI OGGI ALLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –