Siamo pronti, anzi prontissimi anche oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, per la nuova estrazione del Million Day. Come, non avete mai sentito questo gioco? Bhe, se siete amanti dei numeri e delle scommesse allora potrebbe piacervi, visto che l’obiettivo è semplicemente quello di individuare solo cinque numeri in una stringa compresa fra l’1 e il 55. Ok, non è così semplice visto che le combinazioni sono moltissime, ma spesso e volentieri chi gioca al Million Day si porta a casa un bel gruzzoletto.

Basta infatti pensare che l’ultima estrazione vincente è stata quella di soli pochi giorni fa, lo scorso venerdì 4 ottobre, quando sono stati assegnati ben 2 milioni di euro. La particolarità, infatti, è che il montepremi è sempre di un milione di euro per il vincitore, indipendentemente da quanti indovinino, di conseguenza non ci si spartisce il malloppo come negli altri classici giochi con i numeri. Da segnalare infine una seconda possibilità di vincita con l’estrazione del Million Day di oggi, così come di altri giorni, ovvero, con gli extra Million Day: anche in questo caso serve individuare cinque numeri dall’1 al 55, ma chi li becca si porca a casa 100.000 euro: sempre meglio di niente.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI 9 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra MillionDay: –