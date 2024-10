La domenica tanto attesa è arrivata. In questa giornata d’autunno, con clima piacevole e benevolo in gran parte d’Italia, non mancano i progetti per qualche ora fuori casa, magari in mezzo alla splendida natura autunnale. C’è chi farà una passeggiata fuori porta, magari al lago o in montagna, chi ne approfitterà per passare qualche ora in famiglia, godendo degli spettacolari sapori autunnali o ancora chi parteciperà ad una festa o sagra di paese, magari dedicata alla zucca o alla castagna. Insomma, qualunque sia il progetto per questa giornata, l’importante è rilassarsi e godere di qualche ora di pace e divertimento con le persone che ci stanno più a cuore, creando momenti e ricordi che porteremo sempre nel cuore. D’altronde, a cosa serve sennò la domenica se non a staccare un po’ dal lavoro e dalla routine di tutti i giorni?

Come ogni giorno, però, anche la domenica ci consente di partecipare al concorso fortunato del MillionDay che mette quotidianamente in palio dei premi molto alti e importanti che arrivano fino a un milione di euro. Il gioco è uno di quelli che non va mai in vacanza e non prevede pause: c’è la possibilità di giocare quotidianamente al concorso nella speranza di portare a casa la maxi cifra, molto alta, che consentirebbe un po’ a chiunque di cambiare vita. Prima di andare allora a scoprire i numeri vincenti di oggi, vi ricordiamo che per chi vuole c’è anche la possibilità di giocare al gioco secondario dell’Extra Million Day. Andiamo ora a conoscere quelli che sono i numeri fortunati della domenica nella prima estrazione del giorno, quella delle 13.00. Buona fortuna a tutti!

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI 20 OTTOBRE ALLE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –