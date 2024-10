MILLION DAY, DA QUANTO NON ARRIVA LA FORTUNATA VITTORIA?

Siamo in trepidante attesa per andare a conoscere i numeri fortunati di oggi al Million Day, il concorso vincente che mette in palio fino a un milione di euro. Si tratta di un gioco particolarmente amato dai giocatori che tutti i giorni hanno la possibilità di giocare e partecipare a due estrazioni differenti, la prima è quella delle 13.00 e la seconda alle 20.30. Inoltre c’è una doppia chance di vincita per coloro i quali sceglieranno di puntare un euro sul concorso per provare a vincere i premi in palio: si tratta dell’Extra Million Day che mette in palio fino a 100.000 euro, che si potranno ottenere. Prima di andare però a scoprire i numeri vincenti del concorso di oggi, andiamo a scoprire da quanto manca sul concorso la maxi vittoria da un milione di euro, la più ambita per tutti i giocatori.

Il maxi premio da un milione di euro è arrivato l’ultima volta solo pochi giorni fa, nel mese di ottobre. Due fortunati hanno infatti portato a casa un milione nella stessa giornata, quella del 4 ottobre: un giorno che ha fatto la storia di questo concorso con non uno, ma ben due milionari! Entrambi potranno dire di essere riusciti ad ottenere una cifra davvero importante a questo concorso speciale, puntando un euro sulle proprie cinquine preferite, scegliendo i numeri che più stanno loro a cuore. Ora, in attesa di scoprire quello che deciderà oggi per noi e per tutti i partecipanti del gioco la Dea Bendata, vi auguriamo una buona fortuna per l’estrazione di questa sera alle 20.30, alla quale tanti di voi parteciperanno nella speranza di ottenere nuovamente una vittoria da un milione di euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE COMBINAZIONI DI OGGI ALLE ORE 20.30

