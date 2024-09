Conosciamo tutti il gioco fortunato del Million Day, il concorso lanciato nel 2018 che permette di vincere prestigiosi premi ogni giorno solo giocando cinque numeri al costo di un euro. Dal 2023 l’appuntamento, che prima era solamente uno al giorno, è raddoppiato: è ora possibile giocare ben due volte al giorno, alle 13 e poi alle 20.30, per provare a portare a casa il massimo premio in palio, quello appunto da un milione. Nel 2018, anno di lancio del concorso, sono arrivate ben 43 vincite da un milione: un numero importantissimo che ha reso il gioco fin da subito molto popolare e amato. Sono state varie le Regioni che hanno fatto contare le straordinarie vittorie, su tutte la Lombardia e il Lazio, con sei vincite ciascuna.

Million Day ed Extra Million Day: nuovo appuntamento alle 13.00/ I numeri vincenti del 19 settembre

Nell’anno seguente, invece, sono arrivate 49 vittorie da un milione: le Regioni più premiate, nel 2019, sono state sempre la Lombardia e poi la Campania, con 7 vincite ciascuna per la categoria da un milione. Ben 54, invece, le vincite del 2020: ancora una volta in pole la Lombardia, con 12 vittorie, seguita dalla Campania, con 11. Nel 2021 sono stati poi 54 i giocatori milionari, con la 200esima vincita messa a segno proprio il 31 dicembre: nel 2022 ne sono arrivate altre 35. Dunque, come ci dimostrano i dati, ogni anno sono tanti i giocatori che riescono a mettere a segno le maxi vincite e a ottenere premi importantissimi in grado di cambiare la vita. Dunque, anche per questo ogni giorno tanti giocatori decidono di partecipare al concorso, al quale si accede molto facilmente, con regole semplici e al costo di un solo euro. Anche oggi dunque siamo pronti a scoprire quelle che sono le vittorie del concorso odierno, nell’estrazione serale delle 20.30.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle 20.30/ Le cinquine di oggi 18 settembre 2024

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI

