Dopo aver scoperto quali sono i numeri vincenti del concorso del Million Day della giornata di oggi, 18 settembre, per le 13.00, non ci resta far altro che dedicarci all’estrazione della sera, quella delle 20.30, il secondo appuntamento della giornata che allo stesso modo potrebbe regalarci la grande vittoria da un milione di euro. Come ogni giorno sono infatti due le estrazioni del concorso, con un premio che arriva fino a un milione di euro per ciascuna estrazione. I premi sono vari e partono da due numeri indovinati, che permetteranno di portare a casa due euro, ma arrivano ad un massimo di un milione di euro, che corrisponde senza dubbio al premio più ambito, quello che ogni giorno spinge migliaia di giocatori in tutta Italia a partecipare al concorso nella speranza di portare a casa proprio il massimo.

Million Day, numeri vincenti delle 0/ Tutto sull'estrazione di oggi, 18 settembre 2024

Prima di andare a vedere quelli che sono i numeri estratti nella giornata di oggi per il Million Day, andiamo ad esaminare qualche statistica del concorso che permetterà di avere le idee più chiare sulla scelta dei numeri che faremo in vista del concorso. Possiamo analizzare ad esempio i numeri frequenti del Million Day che sono quelli che si sono visti più spesso: sul concorso principale, ad esempio, il numero 54 è uscito ben 130 volte nell’ultimo anno, seguito dal 25 che si è visto invece 126 volte così come il 17. Sono invece 112 le presenze del numero 7 mentre 110 quelle del 35. Per l’Extra Million Day il numero più presente è invece il 6 che si è visto ben 126 volte nell’ultimo anno, seguito dal 19 a quota 113 presenze, il 25 che invece è uscito 112 volte e il 44 e il 38 che invece sono stati estratti 110 volte. Queste statistiche torneranno utili ai giocatori più indecisi nella scelta dei numeri.

Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti del 17 settembre 2024 delle 20.30

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –