Anche in questo venerdì 11 ottobre siamo pronti ad andare a scoprire i numeri vincenti del Million Day, il concorso fortunato che ogni giorno mette in palio dei premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Il gioco permette di partecipare due volte al giorno, alle ore 13.00 e poi alle 20.30. Prima di scoprire i numeri fortunati di oggi, delle ore 20.30, andiamo a conoscere quelle che sono le statistiche del gioco in modo tale da poter partecipare con più consapevolezza al concorso. Scopriamo allora i numeri frequenti del gioco.

Per quanto riguarda il concorso principale, ovvero quello del Million Day, il numero che si è visto di più nell’ultimo anno è il 54 che è uscito fuori ben 135 volte. A seguire c’è il 25 che invece conta 129 presenze, mentre il 17 è uscito 127 volte. Per il numero 7 sono 118 le estrazioni mentre per il 52 sono 115.

Passiamo invece all’Extra MillionDay, il concorso aggiuntivo che in palio mette fino a 100.000 euro: a questo secondo concorso si può partecipare aggiungendo un altro euro e scegliendo una cinquina diversa da quella del gioco principale. In questo caso le statistiche ci dicono che il numero più presente è il 6 che si è visto 128 volte, seguito dal 19 a quota 122 presenze. Per il numero 25 sono 119 le volte in cui si è visto nell’ultimo anno seguito dal 38, a quota 114 estrazioni, e dal 44, presente 112 volte.

I numeri ritardatari o frequenti, statistiche che ci vengono date proprio dal sito del concorso, ci permettono di avere una panoramica più chiara e di scegliere al meglio i numeri da giocare. Ora andiamo a scoprire quelle che sono le cinquine fortunate di oggi per quanto riguarda l’estrazione serale del giorno, quella delle 20.30.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra MillionDay: –