MILLION DAY: ARRIVERÀ LA VITTORIA DA UN MILIONE?

Anche questa sera siamo in attesa di andare a conoscere i numeri fortunati di oggi, alle 20.30, l’appuntamento storico e classico del concorso del Million Day. Come si fanno a scegliere i numeri che si spera siano fortunati sul concorso? Ognuno ha i propri numeri del cuore ma se così non fosse, possiamo fare affidamento sulle statistiche. I numeri ritardatari e frequenti, che vengono riportati proprio sul sito del Million Day, ci danno infatti un aiuto nella scelta dei numeri: possiamo infatti contare sulle statistiche per scegliere i propri numeri fortunati nella speranza di portare a casa qualche cifra importante, su tutte quella da un milione di euro, che resta ovviamente l’ambizione di tutti i giocatori che prendono parte al concorso. Andiamo allora a scoprire qualche statistica del concorso di oggi, 13 novembre 2024.

Partiamo dai numeri ritardatari: vediamo che quello che manca da più tempo è il 5 che non si vede da 14 estrazioni. A seguire c’è il 29 che manca da 13 estrazioni, così come il 12. Il 43, invece, non si vede da 11 estrazioni. Il 50, invece, manca da 9 estrazioni, così come i numeri 47, 46, 19 e 4. Chiude la classifica dei numeri ritardatari il 51 che manca da 8 estrazioni. Sui singoli concorsi, invece, il 26 manca dal Million Day da 57 estrazioni mentre il 41 è assente da 41. 32 le assenze del numero 32 mentre il 48 manca da 30. Sono 29 le assenze del numero 21. Per l’Extra Million Day, il 3 manca da 33 estrazioni, seguito dal 45 che non si vede da 26, così come il 17. Segue il 29 a quota 20 assenze e il 37 che manca da 18. Ora che abbiamo fatto un ripasso di quelle che sono le statistiche del concorso, che possono dare una mano ai più indecisi, andiamo a vedere i numeri fortunati di oggi alle 20.30.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DEL GIORNO DELLE ORE 20.30

