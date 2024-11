La settimana prosegue: oggi, martedì 12 novembre 2024, arriverà la vittoria più ambita da tutti i giocatori, quella da un milione di euro? Come ogni giorno, i giocatori hanno la possibilità di prendere parte al concorso fortunato che mette in palio dei premi davvero importanti. Sono due le estrazioni quotidiane sulle quali si può giocare, una alle 13 e una alle 20.30. Ma come si fa a giocare al Million Day? I giocatori hanno la possibilità di effettuare una giocata singola, ovvero quella con cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 al costo di un solo euro. Allo stesso modo però si può anche partecipare con una giocata plurima, ovvero quella composta da più combinazioni nella stessa schedina. Nel caso in cui si decida di prendere parte a questa estrazione plurima, i giocatori potranno partecipare pagando un euro ogni combinazione. Inoltre, c’è da specificare che i giocatori hanno la possibilità di giocare anche in abbonamento in modo tale da ripetere la stessa giocata per un certo numero di volte consecutive.

Million Day ed Extra Million Day: i numeri di oggi, 11 novembre 2024/ Le cinquine fortunate delle 13.00

Ma per quante volte consecutive si può ripetere la stessa combinazione fortunata su varie estrazioni? Per quanto riguarda la giocata singola e quella plurima, si può giocare per un massimo di dieci volte consecutive, decidendo se giocare sia alle 13 che alle 20.30. Invece, per quanto concerne la giocata sistemistica, che può essere con sistema ridotto o integrale, i giocatori potranno giocare per un massimo di cinque volte consecutive in abbonamento. Il costo in questo caso cambierebbe. Ora che abbiamo ripassato le regole base, ricordiamo che si può giocare sia in ricevitoria che online, su varie applicazioni come MyLotteries e non soltanto. Buona fortuna a tutti voi!

Numeri Million Day di oggi 11 novembre 2024/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –