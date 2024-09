Dopo l’estrazione pomeridiana è giunto il momento anche oggi 10 settembre 2024, di giocare al Million Day serale, quello delle ore 20:30. Sono due le cinquine che bisogna beccare per portarsi casa il milione di euro fatidico, ma anche un ricco premio di consolazione da ben 100.000 euro. Ad ogni concorso vengono infatti sorteggiate due stringe da cinque numeri ciascuna, leggasi i Million Day e gli extra Million Day, di modo da poter vincere in un caso o nell’altro.

Il nostro compito ora è consigliarvi proprio una doppia cinquina in vista dell’estrazione di questa sera, e cominciamo con i primi cinque numeri, si spera vivamente fortunati. Scegliamo la data odierna, quindi scegliamo il 9, il 10, il 20, il 24 e infine il 50, l’ultimo dei numeri disponibili. Per la seconda cinquina, invece, spazio al 5, al 15, al 36, al 48 e infine al 49. Ora, con i vostri dieci numeri in mano, non dovrete fare altro che recarvi in ricevitoria e giocare, ma fate presto perchè l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di oggi, 10 settembre, sta per arrivare.

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI 10 SETTEMBRE DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra Million Day: