Million Day, estrazione di oggi 17 luglio 2024/ I numeri vincenti dell’estrazione delle 20.30

Come ogni giorno siamo in attesa di scoprire le cinquine vincenti di oggi, 17 luglio, del Million Day, che nel doppio appuntamento quotidiano mette in palio premi importanti fino a un milione di euro su entrambe le estrazioni. Un appuntamento raddoppiato con una doppia possibilità di vincita nonostante i giocatori – tra i quali ci saranno probabilmente anche i lettori di questo articolo – continuino a preferire quella serale delle 20.30. Proprio a questa estrazione ci dedichiamo in questo articolo, offrendo un panoramica sulle regole, sulle statistiche del gioco ma anche e soprattutto sui numeri vincenti.

Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 17 luglio 2024/ Le cinquine fortunate delle 13.00

Quali saranno oggi le combinazioni che regaleranno la vittoria da sogno? E soprattutto, ci sarà una vittoria da un milione di euro? Non possiamo ancora saperlo anche se speriamo che tra i giocatori vi sia qualche fortunato in grado di centrare il maxi bottino, che cambierebbe senza dubbio la propria vita e quella dei suoi cari. Prima di andare a scoprire appunto le cinquine vincenti che possono regalare un sogno ricordiamo che la vittoria da un milione non arriva da un po’: a luglio, infatti, non c’è ancora stata alcuna maxi vincita… Prima che finisca il mese, riuscirà qualche fortunato a portare a casa la somma a sei zeri? Noi ce lo auguriamo!

Estrazione Million Day di oggi 16 luglio 2024, ore 20.30/ Scopri i numeri vincenti delle cinquine

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA