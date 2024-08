Vincere al Million Day è un gioco da ragazzi poiché non solamente le regole sono poche e semplici ma il costo della giocata è veramente esiguo: costa appena un euro puntare sui propri numeri preferiti nella speranza che siano quelli giusti e che corrispondano a un milione di euro. Nonostante questo sia il premio più ambito, non è semplicissimo o immediato riuscire a portarlo a casa poiché le probabilità che ciò avvenga non sono altissime. L’ultima volta che un giocatore ci è riuscito è accaduto a Basiglio, in provincia di Milano, il 7 giugno con i numeri 2, 6, 15, 26 e 34 in estrazione serale. Si è trattato, in quel caso, del 287° milionario dal lancio del concorso, che ogni giorno rende felici tanti giocatori con i suoi premi.

Million Day, estrazione di oggi 18 agosto 2024: i numeri delle 13.00/ Le cinquine vincenti

Al di sotto di un milione, però, ci sono altri premi che sono comunque interessanti anche se non si avvicinano neanche lontanamente a quello principale. Per chi indovina quattro numeri, infatti, sono 1000 gli euro in palio: una somma che farà comodo, certo, ma che non potrà competere con il milione di euro che invece viene messo a disposizione di chi riesce ad indovinare tutti i numeri vincenti sul gioco principale del Million Day. Chissà se oggi, 18 agosto, qualcuno riuscirà nell’estrazione delle 20.30 a raggiungere l’ambito premio…

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 17 agosto 2024 delle ore 20.30

LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI, 18 AGOSTO 2024 DELLE 20.30

MILLION DAY –

EXTRA MILLION DAY –