Anche in questa giornata di venerdì 18 ottobre 2024 torna uno degli appuntamenti più attesi ogni giorno dagli italiani: quello con i numeri fortunati del concorso del Million Day che quotidianamente mette in palio premi molto interessanti che possono arrivare anche a cifre molto alte, fino a un milione di euro. Si tratta di un gioco che ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì alla domenica e viceversa: non esistono infatti pause né stop in questo concorso, che persino a Natale, Capodanno, Pasqua e “feste comandate” varie ci offre la possibilità di giocare e ovviamente vincere. Per partecipare le regole sono poche, semplici molto facili anche da ricordare: basta scegliere cinque numeri su un range che va da 1 a 50 e poi puntare su questi numeri un euro. Ogni giorno ci sono due estrazioni che significa anche due possibilità di provare a vincere delle somme molto alte e importanti che arrivano fino a un milione di euro.

I premi ovviamente sono vari e non esiste solamente quello “a sei zeri” che è ovviamente il più ambito da tutti i giocatori, che potranno però anche sperare di ottenere altre somme, seppur più basse. Ad esempio, indovinando quattro numeri, i giocatori porterebbero a casa mille euro. Si tratta ovviamente di una somma molto più bassa rispetto a quella che si otterrebbe invece indovinando tutti i numeri della cinquina, però ugualmente interessante. Se infatti non dovesse arrivare la vittoria massima non bisogna disperare: fa comunque piacere portare a casa una somma, seppur piccola o comunque meno importante rispetto a quella da un milione di euro, che tutti i partecipanti sognano di riuscire ad agguantare. Buona fortuna a tutti!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 13.00

