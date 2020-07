MILLION DAY/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 30 luglio 2020

Ci siamo, è arrivato il momento che tutti aspettavano: pochi istanti fa è stata estratta la cinquina vincente del Million Day di oggi, giovedì 30 luglio, ed è possibile controllare i numeri a fondo pagina. Chi sarà il 116esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? Ricordiamo che le ultime maxi-vittorie risalgono a una settimana: tre a Mondragone e una ad Ancona. Presto sapremo se oggi sarà il giorno giusto, ora non ci resta che ricordarvi i premi secondari: 1.000 euro per chi azzecca quattro numeri, 100 euro per chi azzecca tre numeri e 2 euro per chi azzecca due numeri. Se indovinare tutti e cinque i numeri estratti è un’ipotesi molto difficile – basti pensare che le probabilità di vincita sono di 1 su 3.478.761 – è possibile consolarsi con altre cifre che solleticano tutti. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani, venerdì 31 luglio 2020, per una nuova estrazione del Million Day. (Aggiornamento di MB)

CHI SARÀ ANCHE OGGI UN VINCITORE MILIONARIO?

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con il Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 30 luglio 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio da Lottomatica per chi indovina la cinquina dorata e c’è grande curiosità di conoscere chi sarà il 116esimo fortunato scommettitore della storia. C’è tempo per le ultime scommesse fino alle ore 18.45: ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, esattamente alle ore 19.00, è in programma l’estrazione dei numeri vincenti: a fondo pagina vi proporremo la cinquina, ma chi volesse potrà seguire l’estrazione in diretta del Million Day su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione della cinquina del Million Day di oggi, Il Sussidiario vi ricorda quali sono le tre tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola: questa modalità prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1€. Poi c’è la giocata plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri. Infine, spazio alla giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Appuntamento a tra poco per l’attesissima cinquina che vale 1 milione di euro…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 LUGLIO 2020

23 – 25 – 38 – 52 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



