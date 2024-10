MILLION DAY, IL CONCORSO FORTUNATO CHE PREMIA I GIOCATORI

La settimana prosegue e tra i vari impegni che abbiamo, la routine si colora con il gioco del Million Day, il concorso fortunato che ogni giorno ci permette di giocare e provare a portare a casa una somma importante che arriva fino a un milione di euro. Il concorso giornaliero offre premi importanti che arrivano appunto alla cifra a sei zeri che ovviamente non è semplicissima da “agguantare” ma comunque vanta una buona frequenza. Dal lancio del gioco, avvenuto nel 2018, sono infatti più di trecento le vincite milionarie che hanno regalato la gioia immensa ai fortunati vincitori. Facendo due calcoli vediamo che dunque sono state più di cinquanta ogni anno le vittorie da un milione di euro, dunque più di quattro al mese in media. Numeri molto importanti che ci dimostrano ancora una volta come il concorso sia molto favorevole nei confronti dei giocatori, che partecipando al Million Day ottengono una serie di benefici che altri concorsi non offrono.

Nel dettaglio, oltre ai premi importanti che questo gioco mette a disposizione dei giocatori che scelgono di sfidare la Dea Bendata, sappiamo che uno dei più di forza di questo gioco è la possibilità di giocare ben due volte al giorno. I concorrenti hanno infatti a disposizione due estrazioni, quella delle 13.00 e poi in serata quella delle 20.30. Dunque, questo vuol dire che è doppia la possibilità di vincere poiché due volte al giorno si può partecipare al gioco sperando di vincere. Ovviamente non bisogna esagerare e sfociare nella ludopatia ma si può comunque partecipare a questo gioco sperando di portare a casa questo bel gruzzoletto che ci consentirebbe di realizzare non pochi sogni. Allora, prima di andare a conoscere i numeri vincenti di oggi nell’appuntamento serale, vi auguriamo buona fortuna.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –