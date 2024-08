Il Million Day è uno dei giochi più amati da tanti italiani che scelgono ogni giorno, o quasi, di sfidare la sorte e tentare la fortuna per portare a casa qualche somma importante in modo da poter migliorare la propria vita. Ovviamente il gioco non deve diventare un’ossessione o una patologia: è bene giocare e sperare di cambiare la propria routine, aggiungendo un aiuto economico alle proprie giornate, ma senza esagerare. Ricordiamo che il Million Day offre due appuntamenti quotidiani: per giocare basta puntare un euro sulla combinazione di cinque numeri che si preferisce da 1 a 55. Le giocate possono essere semplici, dunque immediate con la sola scelta della cinquina sulla quale puntare, ma non soltanto: esistono infatti varie tipologie che ora andremo a vedere.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 29 agosto 2024/ Cinquine e combinazioni top delle ore 13:00

Oltre alla giocata singola, dal costo di un euro, si potrà optare anche per la giocata plurima che consente invece di inserire in una sola schedina, più giocate singole. Ognuna dovrà essere composta sempre dai soliti cinque numeri e costerà sempre un euro. Le giocate plurime possono essere avanzate online, nel proprio conto gioco, fino a dieci in un’unica schedina, ma anche sull’app My Lotteries e infine in ricevitoria, dove i giocatori meno esperti con i mezzi digitali potranno puntare sui propri numeri come si faceva una volta, con tanto di schedina cartacea (da conservare per riscuotere l’eventuale vincita!). Ricordiamo che però in questo caso, le giocate plurime potranno prevedere al massimo cinque combinazioni in una sola schedina. Spazio infine al terzo metodo di gioco, quello sistemistico. In questo caso si potranno scegliere da 6 a 9 numeri, sempre compresi nello stesso range, in modo da far salire le possibilità di portare a casa qualche soldino con una vittoria.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 28 agosto 2024/ Le cinquine fortunate delle ore 20:30

MILLION DAY, LE CINQUINE VINCENTI DELLE ORE 20.30

