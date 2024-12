MILLION DAY, COMINCIA UN NUOVO MESE DI ESTRAZIONI

Un nuovo mese è terminato e novembre ha lasciato dietro di sé solamente una vittoria al concorso vincente del Million Day. Un giocatore fortunato è riuscito a portare a casa la maxi somma lo scorso 18 novembre, con una giocata da un euro: è questo il prezzo della singola schedina al Million, ma per i giocatori c’è anche la chance di giocare non solamente con una schedina semplice ma anche con una plurima o sistemistica, ma questo lo vedremo più tardi. Tornando al calendario, dicevamo che oggi è 1 dicembre: è arrivato dunque l’ultimo mese dell’anno quello più atteso da grandi e piccini, che lascerà presto spazio alle lucine scintillanti, agli alberi di Natale e regali alle persone hanno i care. Il 25 dicembre infatti più vicino che mai e allora perché non sognare in grande trasportati dalla magia del Natale, sperando di riuscire a realizzare un proprio grande desiderio, aiutati dalla forza del destino?

La vittoria da un milione di euro è possibile ce lo dimostra lo storico del concorso, che a che ad ottobre ad esempio è riuscito ad incrementarsi con le cinque vittorie milionarie. Novembre non è stato altrettanto fortunato ma non è detto che a dicembre i milionari non tornino a salire, regalando a qualcuno o magari più di qualcuno la vittoria e soprattutto il sogno realizzato in vista del Natale. Ricordiamo che per partecipare i giocatori dovranno semplicemente scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare un euro su questi: ora che abbiamo ricordato le regole base, andiamo allora a goderci questa domenica 1 dicembre, ricordando a tutti voi che è possibile giocare alle 13 e alle 20:30. In questo articolo, quello specifico, scopriremo le prime cinquine della giornata.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE 13.00

Million Day: 12 – 29 – 33 – 47 – 49

Extra Million Day: 8 – 16 – 21 – 28 – 46