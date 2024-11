Anche in questa giornata del 30 novembre 2024, siamo in attesa di andare a scoprire quelle che sono le cinquine vincenti di oggi nel concorso fortunato del Million Day che come ogni giorno, anche oggi mette in palio fino a un milione di euro. Nelle due estrazioni quotidiane, viene offerta ai giocatori la chance di portare a casa questi premi fortunati che arrivano fino alla cifra con sei zeri: il premio è in palio sia sul concorso delle 13.00 che su quello delle 20.30 dunque sono due, alla fine dei conti, i milioni in palio quotidianamente. Dunque, anche oggi, c’è una chance importante per i giocatori che vincendo cambierebbero senz’altro la propria vita ma allo stesso tempo andrebbero ad incrementare il bottino del mese di novembre che fino a questo momento conta solamente una vittoria.

Non è stato, dunque, un mese brillante per fortuna e vittorie: infatti solamente un giocatore, il 18 novembre è riuscito a portare a casa la maxi cifra da un milione con una giocata arrivata ad ora di pranzo. Il giocatore (o la giocatrice) ha avanzato la propria schedina in quel di Roma: proprio la Capitale, dunque, è stata baciata dalla fortuna nel mese in corso. Chissà se in questo 30 novembre, ultimo giorno del mese prima di lasciare spazio al freddo dicembre che porterà con sé il Natale, il bottino delle vittorie verrà incrementato o se resterà tale, a un sola vittoria. Quel che è certo è che il mese ancora in corso non regge il confronto con quello precedente: ad ottobre sono stati addirittura cinque i giocatori che hanno messo nelle proprie casse la cifra astronomica da un milione di euro. Dunque, una bella vittoria nel giorno di oggi accorcerebbe le distanze, per poi lasciare il passo a dicembre.

MILLION DAY: ECCO I NUMERI FORTUNATI DELLE 13

Million Day: –

Extra Million Day: –