MILLION DAY… IN ATTESA DELLE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

Torna anche in questo martedì il classico appuntamento di sempre con il gioco del Million Day, che permette di sognare in grande sperando di vincere dei premi che arrivano fino a un milione di euro. In attesa di conoscere le combinazioni fortunate del giorno di oggi, 3 dicembre 2024, diamo un’occhiata al sito del concorso che riporta le statistiche del gioco, in modo da offrire un servizio a 360 gradi ai giocatori. Il primo appuntamento quello delle ore 13.00, avverrà tra pochi minuti ma c’è ancora tempo per giocare: andiamo allora a scoprire quali sono numeri ritardatari e vediamo quali sono quelli che mancano da più tempo sul gioco. Il primo grande assente è il 54 che manca da 19 estrazioni. Al secondo posto troviamo il 39: manca da 18 estrazioni. Il 51 è invece al terzo posto.

Scendendo ancora troviamo il 42, assente da 12 estrazioni, e poi il 30 e il 26 che non si vedono da 11. Da 10 estrazioni manca invece il numero 10 e a seguire da 9 non si vedono i numeri 45 e 43. 8 assenze, infine, per il numero 31. Non finisce però qui: il concorso infatti offre anche la possibilità di andare a scoprire quelli che sono i numeri ritardatari dei singoli concorsi e in questo caso vediamo che sul gioco principale il numero 4 non si vede da 49 estrazioni, seguito dal 46 che invece manca da 34. Al terzo posto vediamo il numero 6 che non si vede da 28 estrazioni. Per l’Extra Million Day, invece, qual è la pole dei numeri più assenti? Andiamo a vederla. Il primo, quello assente da più tempo, è il numero 9, che non esce da 35 estrazioni, seguito dal 45 e dal 41 che invece mancano da 25 appuntamenti, a completare il podio. Vediamo ora le cinquine fortunate della giornata odierna alle ore 13.00.

MILLION DAY: ECCO LE ESTRAZIONI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –